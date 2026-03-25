В кадър: Патриархът отслужи света литургия в храм “Свето Благовещение”

Днес християните празнуват благата вест за въплъщението на Божия Син

25.03.2026 | 11:27 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи света литургия в столичния храм “Свето Благовещение“. 

Днес християните празнуват радостната, благата вест за въплъщението на Божия Син от Света Дева Мария, наречена Богородица, защото е родила въплътения Бог. Това събитие описва евангелист Лука в началото на своето евангелие. То е установено като Богородичен празник още в първите векове от живота на Църквата.

На този ден (в шестия месец след зачеването на свети Йоан Предтеча от Елисавета) изпратеният от Бога Архангел Гавриил се явил на Дева Мария в палестинския град Назарет и ѝ съобщил, че ще роди Спасителя на света Иисус Христос.

Благовещение е един от големите Богородични празници през годината, честван девет месеца преди Рождество Христово. Той винаги се пада през Великия пост, но на този ден се намалява строгостта на поста (разрешава се консумацията на риба), за да се почувства празникът и по този начин.

Благовещение храм християни света литургия патриарх Даниил Богородица
