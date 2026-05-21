Българската делегация пристигна в Рим

За утре е предвидена аудиенция с папата

21.05.2026 | 14:20 ч.
БГНЕС

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За утре е предвидена аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана.

На летището в Рим българската делегация беше посрещната от посланика на България в Италия Иван Кондов и посланика към Светия престол Костадин Коджабашев. 

За по-късно днес е предвидена среща между председателят на НС Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. 

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. 

Зам.-председателят на Народното събрание и зам.-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на “Възраждане“ Костадин Костадинов, зам.-председателите на парламентарните групи на “Прогресивна България“ и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов (“Демократична България“) и Венко Сабрутев (“Продължаваме промяната“) също са в състава на делегацията. / БТА

