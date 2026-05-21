IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

11 преписвачи с "бръмбар" в ухото бяха заловени на матурата по БЕЛ в Хасково

Открити са след проверка на полицията на коли, паркирани в близост

21.05.2026 | 13:56 ч. 12

11 преписвачи бяха заловени на матурата по Български език и литература (БЕЛ) в Хасково. Абитуриентите, които нарушават правилата, са държали изпит в Езиковата гимназия в града.

До разплитането на схемата се е стигнало малко след началото на зрелостния изпит, когато ръководството на учебното заведение, съвместно с полицията, стартират проверка на автомобили, паркирани в близост, в които има хора.

Свързани статии

Така били заловени първите двама абитуриенти, които преписвали със специални устройства тип "бръмбар", съобщава Bulgaria ON AIR.

След това чрез наблюдение на подозрително поведение били открити още 9 ученици. Работите на всички са анулирани и те ще могат да се явят на поправителната сесия през август.

За случая е уведомено и Министерството на образованието. 

Свързани статии

"Децата, които бяха в автомобилите отвън, сами признаха с кои лица поддържат връзка със смарт телефони или Bluetooth връзка в училището. Децата, които бяха посочени, ние направихме проверка и открихме залепени за гърдите им Bluetooth устройства, които са използвани за получаване на безжична информация отвън. Това лице има и мини слушалки, които са дълбоко в ушната мида. Устройството, което на гърдите им има връзка с тези слушалки", коментира директорът на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Деян Янев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

БЕЛ Хасково преписване образованиее
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem