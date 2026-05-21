11 преписвачи с "бръмбар" в ухото бяха заловени на матурата по БЕЛ в Хасково

11 преписвачи бяха заловени на матурата по Български език и литература (БЕЛ) в Хасково. Абитуриентите, които нарушават правилата, са държали изпит в Езиковата гимназия в града.

До разплитането на схемата се е стигнало малко след началото на зрелостния изпит, когато ръководството на учебното заведение, съвместно с полицията, стартират проверка на автомобили, паркирани в близост, в които има хора.

Така били заловени първите двама абитуриенти, които преписвали със специални устройства тип "бръмбар", съобщава Bulgaria ON AIR.

След това чрез наблюдение на подозрително поведение били открити още 9 ученици. Работите на всички са анулирани и те ще могат да се явят на поправителната сесия през август.

За случая е уведомено и Министерството на образованието.

"Децата, които бяха в автомобилите отвън, сами признаха с кои лица поддържат връзка със смарт телефони или Bluetooth връзка в училището. Децата, които бяха посочени, ние направихме проверка и открихме залепени за гърдите им Bluetooth устройства, които са използвани за получаване на безжична информация отвън. Това лице има и мини слушалки, които са дълбоко в ушната мида. Устройството, което на гърдите им има връзка с тези слушалки", коментира директорът на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Деян Янев.