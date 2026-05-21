Нидерландска мощ на Томас Бриджуотър срещу белгийския нокаутьор Асдрен Гаши

Гигантски сблъсък в тежка категория 95+ кг ще разтърси арената на SENSHI 31 Gladiators на 30 май от 19:30 часа в Античния театър в Пловдив. Един срещу друг в една от най-очакваните супер битки на международната бойна галавечер ще се изправят нидерландската бойна машина Томас Бриджуотър и белгийският боец Асдрен Гаши. Билетите за зрелищното събитие вече са в продажба в Eventim.bg.

Томас Бриджуотър влиза в двубоя с амбицията да остави силна следа на ринга на SENSHI след участието си в първия Grand Prix турнир на веригата в тежката категория над 95 кг през септември 2025 г. на SENSHI 28. Тогава нидерландският боец загуби от Бруно Чавес, но сега се завръща още по-мотивиран, готов да спечели овациите на публиката в Пловдив. Победителят в ENFUSION и Anadolu Kickbox е представител на прочутата нидерландска кикбокс школа и брат на една от звездите в тежка категория Леви Рихтерс.

Срещу него ще застане опасният Асдрен Гаши от Белгия – финалист във FEA Kickboxing World GP през 2019 г. и шампион на Ultimate Fight Night. Гаши вече познава отлично атмосферата на SENSHI, където има две участия и две победи. Последната му поява бе на SENSHI 20 през февруари 2024 г., когато нокаутира турския боец Кадир Йълдъръм и затвърди репутацията си на един от най-опасните тежки бойци в Европа.

Супер сблъсъкът между Бриджуотър и Гаши е част от бойната карта на SENSHI 31 Gladiators, която ще превърне Античния театър в истинска гладиаторска арена под открито небе. Международната галавечер ще предложи още зрелищни двубои и първия SENSHI Grand Prix турнир в категория до 70 кг с директни елиминации.

Феновете на бойните спортове ще могат да се насладят на екшън от световна класа в уникалната атмосфера на древния римски театър, където SENSHI отново ще събере бойци от целия свят в една незабравима галавечер.

SENSHI 31 Gladiators се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 31 Gladiators са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.