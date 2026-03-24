Андрей Янкулов обжалва отказа на ВСС за нов и.ф. главен прокурор

Жалба срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС относно избор на нов и.ф. главен прокурор внася служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

''Първо ще атакувам отказа на ВСС да разгледа предложението ми. Днес трябва да финализираме и да подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор'', каза правосъдният министър.

Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане зависи от "сбъдването или бъдещо несигурно събитие" - избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции.

Министърът е на мнение, че това противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС до 25 март