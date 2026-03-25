Жена е нахапана от ловни кучета, собственикът им е задържан

Жена е настанена в болница след нападение от ловни кучета във вилна зона в Момчилград, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Инцидентът е станал около 18:30 часа през вчерашния ден, когато 78-годишната разхождала домашното си куче и внезапно била нападната от две ловни кучета, които я нахапали по крайниците и главата. След подаден сигнал на тел.112 полицията е започнала проверка, в хода на която е установен и задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР 40-годишният собственик на животните.

За БТА от полицията коментираха, че сигналът за инцидента е подаден от случайно преминаваща друга жена.

Пострадалата е била транспортирана до болницата в Кърджали и настанена под наблюдение в здравното заведение. Работата по случая продължава група „Охранителна полиция“ в РУ-Момчилград с оглед на чл.325в, ал.1 от Наказателния кодекс.

Справка в НК показва, че текстът предвижда лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева за лицето, което не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда.