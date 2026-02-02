IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Георгиев временно отстрани началника на затвора в София заради Брендо

Не отправил предложението за освобождаването на затворника до ГДИН и министерството

02.02.2026 | 16:45 ч. Обновена: 02.02.2026 | 17:12 ч. 7
Снимка: БГНЕС

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София Борислав Чорбански е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието. 

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

По-рано стана ясно, чен ачалникът на Софийския затвор е настоял осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина, да бъде освободен предсрочно. Такова дело, е инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

От администрацията на затвора коментират, че това се случва в пълен разрез с установените законови правила и норми. 

министърът на правосъдието временно отстрани началника Софийския затвор
