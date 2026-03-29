BGONAIR Live Новини Днес | 65

За по-малко от час три катастрофи задръстиха АМ "Хемус"

От полицията призовават водачите да шофират внимателно

29.03.2026 | 16:33 ч. 1
Снимка: Pixabay/PublicDomainPictures

Три сигнала за пътнотранспортни произшествия на автомагистрала “Хемус" са приети за по-малко от час в дежурната част на Областната дирекция на МВР в Шумен, съобщиха от пресцентъра ѝ.

След един от инцидентите, възникнал между бензиностанция "ОМВ" и шуменския квартал "Мътница", в посока София, за преглед в шуменската болница е откарано 10-годишно дете, което си е ударило главата. При другите пътни произшествия са самокатастрофирали двама шофьори.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места, след обилния валеж, да има условия за възникване на аквапланинг. Екипи на полицията в Нови пазар ще подпомагат движението по автомагистралата в района на проблемните участъци, допълниха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

