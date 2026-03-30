Река Черни Лом прелива при с. Априлово, призоваха за евакуация СНИМКИ

Водата е прехвърлила дигите

30.03.2026 | 08:58 ч.

Снимка: с. Априлци/фейсбук

Снимка: с. Априлци/фейсбук

Река Черни Лом прелива при село Априлово, община Попово. 

Водата е прехвърлила дигите и залива районите около стадиона, църквата и джамията. Тя продължава да се покачва и се насочва към централната част на населеното място.

Проблем е, че дъждът не спира да вали и обстановката е изключително критична.

От кметството призоваха всички живущи в близост до реката незабавно да се евакуират към по-високи и безопасни места, както и да се избягва движение в засегнатите райони.

Създадена е необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на Община Попово, както и служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани.

Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.

„Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на населението и ограничаване на щетите“, каза областният управител, цитиран в съобщението.

Областната администрация в Търговище призовава гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да избягват рискови зони в засегнатите райони.

Река Черни Лом протича през населеното място, което е на 13 км от общинския център Попово. Реката разделя селото на две. 

