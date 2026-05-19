Две кримки са обвинени за кражба на 100 хил. евро от метална каса на автокъща

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двама криминално проявени за кражба на 100 хил. евро от метална каса в автокъща в Банкя, те са с постоянна мярка задържане под стража, съобщи на брифинг прокурор Николай Николаев.

Случаят е от 29 април. След активна работа на столичната полиция двамата, смятани за извършители, са задържани при акция на 15 май. Те са на 31 и 38 години. Единият има седем регистрации за кражби, а другият 76 и е няколкократно осъждан, посочи заместник-директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи старши комисар Кристиан Тонев.

Той добави, че парите не са открити, предполага се, че всичките са похарчени за връщане на кредити и наркотици.

Прокурор Николаев добави, че извършителите са изхвърлили дрехите си и са направили всичко възможно да заличат следите си. Иззети са видеозаписи и са разпитани свидетели.

Разследването продължава.