Розоберът в Казанлъшко се забавя: Ниска цени, високи разходи, студено време

Цената на брането както на розите, така и на черешите, е решаваща

19.05.2026 | 15:49 ч. Обновена: 19.05.2026 | 15:55 ч. 6

Ниска изкупна цена, високи разходи, както и щети върху насажденията заради несигурния климат, са сред основните трудности пред производителите на старта на тазгодишната кампания по прибиране на маслодайната роза в Казанлъшко.

Председателят на Сдружението на розопроизводителите Петър Симеонов посочи, че нестабилните метеорологични условия са довели и да забавяне в началото на розобера, а закъсняващият розобер се очаква да продължи и в началото на летния сезон, паралелно със събиране на реколтата от череши.

Това, според Симеонов, би поставило производителите пред недостиг на работна ръка.

"Насажденията в момента цъфтят само отстрани, а цветчетата, които трябва да са отгоре, липсват. Надяваме се на това, което е дало пъпки, за да можем да го оберем, както и времето да бъде благосклонно. Цената на брането както на розите, така и на черешите, е решаваща. Ние все още не знаем на каква цена ще се берат черешите. При около 90% от договорите на розопроизводителите цената е 2,50 евро. Това, спрямо разходите и труда ни, е крайно недостатъчно", категоричен е Симеонов.

Тагове:

Bulgaria ON AIR рози Казанлък
