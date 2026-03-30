Нейнски от Киев: Ужасите от войната са ежедневие СНИМКИ

Българска делегация начело с премиера Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски е на посещение в украинската столица Киев.
“Ужасите на войната са ежедневие за украинците”, каза Нейнски.
Българската делегация посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия. Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите
Премиерът Андрей Гюров и министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко положиха венци на Стената на паметта на загиналите защитници на Украйна.
В украинската столица премиерът ще има двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.