Нейнски от Киев: Ужасите от войната са ежедневие СНИМКИ

Премиерът Гюров положи венец на Стената на паметта

30.03.2026 | 14:22 ч. 35

БГНЕС

Българска делегация начело с премиера Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски е на посещение в украинската столица Киев.

“Ужасите на войната са ежедневие за украинците”, каза Нейнски.

Българската делегация посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия. Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите

Свързани статии

Премиерът Андрей Гюров и министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко положиха венци на Стената на паметта на загиналите защитници на Украйна.

В украинската столица премиерът ще има двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

войната в Украйна Киев българска делегация Надежда Нейнски Андрей Гюров Стената на паметта
