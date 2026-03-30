Премиерът Гюров и министри пристигнаха на посещение в Украйна

Ще се състоят двустранни срещи с премиера и председателя на Върховната Рада на Украйна

30.03.2026 | 09:03 ч. 55
Снимка: МС

Българска делегация, водена от министър-председателя Андрей Гюров, пристигна в Киев. Премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук. 

В делегацията в Киев са и министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков, съобщи правителствената информационна служба.
    

посещение Украйна Андрей Гюров
