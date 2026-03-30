Трагедия в Добрич: Четиригодишно дете почина в болница

Четиригодишно момиченце е починало в болница в Добрич, съобщава сайтът Про Нюз Добрич.
Трагедията се е случила на 29 март, като по случая вече е образувано досъдебно производство, потвърждават от Окръжна прокуратура - Добрич. Разследването се извършва от следователи в Окръжния следствен отдел към прокуратурата. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.
Близките на детето изразяват съмнения относно обстоятелствата около смъртта, пишат от местния сайт. Те твърдят, че лечението е било забавено, а вписаната диагноза в съобщението за смърт "не съответства на фактите".
„Не можаха да ѝ сложат абокат, не са викали специалист – реаниматор. Детето ми почина. Писали травма на гръбначния стълб… Моля за съвети какво заслужава тази докторка?“, написа в публикация в социалните мрежи бащата.
„Отнеха те от нас, слънчице наше прекрасно… Угасна за часове… Заведохме те само заради едно повръщане“, написа и бабата.
В момента близките очакват резултати от аутопсията. Те настояват случаят да получи публичност с цел, по думите им, "да се гарантира истината и да няма прикриване".
От компетентните институции към момента не са предоставили информация за причините за смъртта. Очаква се резултатите от съдебномедицинската експертиза да дадат яснота по случая.