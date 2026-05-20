Иззеха близо 39 т животински продукти без документи в Свиленград

Проверката е била съвместна на БАБХ и МВР

20.05.2026 | 11:46 ч. 3
БГНЕС

Полицаи от Районното управление в Свиленград иззеха близо 39 тона животински продукти без документи за произход при съвместна проверка със служители от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково вчера, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Хасково.

Смесените екипи са проверили месопреработвателно предприятие в града с управител – 53-годишен турски гражданин. В него проверяващите са намерили 38 623 килограма продукция от животински произход – черен дроб и овча мас, без необходимите документи за вид и произход. Продукцията е запечатана по надлежния ред от служители на ОДБХ – Хасково за последващо отношение, допълниха от полицията.

Такова голямо количество месни продукти в страната за последно е било установено в месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново в средата на април. Тогава в три хладилни камери в обекта бяха открити общо почти 36 тона различни видове месо.

