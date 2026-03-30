Куриозна катастрофа в "Младост": Двама се карат, тенекиджията печели ВИДЕО

Куризна катастрофа засне шофьор от София.

На видео, публикувано във Facebook, се вижда как два автомобила "се закачат" на пътя в Младост 3. Неравностойната битка е между Golf и Ауди Q7.

На пръв поглед изглежда сякаш Golf-ът засича Ауди Q7, което после преминава в лявата лента, за да се изравни с него, а водачът на фолксвагенът пуска аварийните мигачи.

После голфът влиза в аварийната лента, а аудито отново се изравнява в него, навлизайки в средната лента. Водачът на по-малкия автомобил натиска газта, но този на по-големия прави същото и така двамата се сблъскват, като голфът се завърта и се удря в оградата край пътя.

Видеото приключва в момента, в който шофьорът на голфа излиза разгневен от автомобила си, а според автора, ако качи развръзката, "ФБ ще ни цензурира за омразна реч".

В коментарите има и други теории за случилото се.

"Предисторията е 10сек преди старта на клипа. Шофьора на Полото е решил, че вече не му се кара в бус лентата и е време да се прибере в активна такава. Даже не може да прецени дистанцията при неправилното изпреварване и удря Аудито... Аудито, че не отстъпва - това е факт де. И двамата имат вина", гласи един от тях.

"Двама се карат, тенекиджията печели", отбелязва друг потребител.