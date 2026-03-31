Работа без трудов договор: Търпим загуби във всеки един момент

Над 160 случая на работници без трудови договори само за седмица е установила “Главна инспекция по труда”. Според данните проблемът остава остава сериозен и устойчив, особено в някои икономически сектори.

Ваня Джупанова от "Главна инспекция по труда" съобщи, че секторите, в които са установени нарушения, не са изненада - строителство, производство на хранителни продукти, туризъм, селско стопанство.

“Това са секторите, върху които ние се фокусираме постоянно през цялата година. Миналата година от 3688 случая на работа без трудов договор, 1100 бяха в строителството, 850 в туризма, 150 в селското стопанство. Така че виждате, че точно там, където е нашият фокус, са най-много нарушения", обясни Джупанова в ефира на "България сутрин".

Според инспекцията хората често сами се съгласяват да работят без договор заради лични финансови причини – задължения, запори или желание да получават пълната сума без удръжки. Това, по думите на Джупанова, лишава хората от основни трудови и осигурителни права.

"Във всеки един момент можем да претърпим загуби от това, че работим без трудов договор. Какво би станало, ако претърпим злополука? Какво би станало, ако работодателят например каже, че вече няма нужда от нас и трябва да се регистрираме в бюрото по труда?", отбеляза експертът пред Bulgaria ON AIR.

Санкции и контрол

Санкциите за работодатели, които наемат хора без договор, варират в широк диапазон и се определят според тежестта на нарушението. При повторни нарушения глобите се увеличават. Въпреки това от инспекцията признават, че има работодатели, които продължават да нарушават закона, дори след като вече са били санкционирани.

Контролът върху подобни практики не е лесен. В цялата страна работят около 350 инспектори, които следят за спазването на трудовото законодателство в стотици хиляди предприятия.

Освен планираните проверки, те реагират и на сигнали. При случаи на работа без договор действията са приоритетни и се извършват бързо.

Джупанова отбеляза, че санкциите за работодателя са от 766 до 7 669 евро.

