Алибегов проплака: Секторът е изправен пред затваряне на заведения

Без намаляване на ДДС за ресторантьорите. Мерките на Министерския съвет са насочени към транспорта, логистиката, земеделието и храните. Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, коментира решенията и трудностите пред сектора.

"Това, което искаме и взаимстваме от Европейския съюз, е намаление на ДДС ставката на храните в заведенията - никой не говори за ракия, за водка, за бира. В цяла Европа намаляването на ДДС е икономическа мярка за бизнеса, а не води до намаляване на крайната цена. Подпомагане на бизнеса с цел инвестиции, с цел наемане на повече хора. Нашият бизнес е обвързан с ръце, няма шанс за дигитализация - няма как да готвят роботи в кухнята, няма изкуствен интелект", коментира Алибегов.

В предаването “България сутрин” той добави, че само в България няма диференцирана ставка в хотелиерството и ресторантьорството.

"Кризата в Близкия изток се задълбочава. Ние сме скачени съдове с всички други браншове, когато транспортният бранш има проблем го прехвърля на другите, когато земеделието и животновъдите имат проблем, от които ние пазаруваме, те вдигат цените и накрая всичко стига при нас. Ние нямаме право да вдигаме цени. Гледа се само в крайния резултат", обясни Алибегов.

Според него, когато живеем в несигурна среда, хората не са толкова освободени да харчат.

Покачването на цените

Пред Bulgaria ON AIR той коментира, че сметките за ток са се удвоили, наемите рязко са скочили, а потреблението е паднало заради високите енергийни цени.

“Ние не можем безкрайно да вдигаме цените, трябва да има проследимост. Предложихме пакет от мерки, апелираме за свикване на извънредно заседание на Народното събрание поради кризата в икономиката и всички пакети от мерки да се внесат в парламента и партиите да приемат различни пакети", подчерта Алибегов.

Той добави, че трябва да има таргетирана мярка и към потребителите и окачестви мярката от 20 евро като обидна.

"В еврозоната се коментира даже да се намали ДДС ставката още надолу, примерно от 9 пада на 5 и после да се върне отново на 9. Ако е намалена ДДС ставката, това не може да доведе до спад на цените за клиента, а може да доведе до инвестиции - по-нови уреди, което ще доведе до енергийна ефективност, до спад в сметките, което това впоследствие ще доведе до намаляване на сметка", отбеляза Ричард Алибегов.

Експертът, че може да се стигне до затваряне на заведения.

"Над 80% от хотелиерския и ресторантьорския бизнес е семеен бизнес, ситуацията извън София, Пловдив и Варна е трагична. Изпратили сме покани до всички партии от предишния парламент, до тези, които се очаква да влязат и тези, които са на ръба, да обсъдим програмата им и виждането им за развитието на туризма. Взимане на кредит от ББР е трудна процедура и това не е мярка за спасение на българската икономика", каза още Алибегов.

