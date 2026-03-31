Ръждиви железа в подлези, опасна колона за афиши - вашите сигнали

Опасности дебнат из софийските квартали, както става ясно от получените сигнали към Helpbook.info.

Изпратиха ни снимки на състоянието на подлез: "След поройните дъждове през уикенда, подлезът до МОЛ България изглежда плачевно - голяма част от тавана на подлеза липсва, а там където го има - има разкачени и висящи ръждиви железа...и се разнася лоша миризма!“ (целият сигнал - тук)

Колона за афиши на ул. „Оборище“ също представлява опасност, тъй като плочата върху колоната се е отделила и може да се стовари върху преминаващи хора и коли, а огромното количество налепени един върху друг плакати и афиши са образували кора и се веят от вятъра, само въпрос на време е да изхвърчат. (целият сигнал - тук)

Опасности дебнат и жителите на Варна - заради строителство са поставени пътни знаци на велоалея и тротоар, които не са стабилно закрепени и се въртят на всички страни при най-малкия повей и възпрепятстват преминаването на пешеходци и велосипедисти. (целият сигнал - тук)

В Бургас се извършва саниране на жилищна сграда: „Има един панел на терасата, който се държи на косъм. Помолих да бъде премахнат, но никой не чува, санират върху него. Моля за проверка, защото ще се откърти и ще падне върху някой“, твърди авторът на сигнала. (целият сигнал - тук)

