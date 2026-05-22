Какво означава "духът на Анкъридж" за Русия?

Под "дух на Анкъридж" Русия разбира съществуващата атмосфера на доверие между президентите на Русия и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп, която позволи да се очертаят основните параметри на украинското помирение, заяви в интервю за "Ведомости“ руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

"Под "дух на Анкъридж“, ако настоявате за този термин, разбираме атмосферата на доверие, която се появи между президентите на Русия и САЩ, която в контекста на миналогодишната среща на върха в Аляска позволи да се оформят основните контури на украинския мирен процес на ниво правителства на двете държави. Ние от своя страна оставаме ангажирани с него“, каза Рябков, цитиран от ТАСС.

"Затова няма значение как го наричат ​​в чужбина. Наистина важното е правителствата на Русия и Съединените щати да останат решени да продължат конструктивната работа по отношение на Украйна, а също и по отношение на търсенето на начини за възстановяване на взаимно уважителното двустранно сътрудничество между нашите страни“, добави Рябков.