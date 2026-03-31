Висши ЕС дипломати са в Киев по случай годишнината от клането в Буча СНИМКИ

Кая Калас, най-висшият дипломат на ЕС, пристигна в Киев заедно с други европейски лидери. Групата беше посрещната от украинския външен министър Андрий Сибига.

Визитата съвпада с годишнината от клането в Буча, когато се появиха доказателства за масови убийства на цивилни от руските сили.

"Добре дошли в Киев, скъпи европейски приятели, Кая Калас и колеги министри от Европа!“, каза Сибига, цитиран от украинските медии.

Той добави, че годишнината отбелязва момента, в който "ужасяващите кадри от убийствата на цивилни дълбоко шокираха целия свят“, наричайки посещението "знак на истинска смелост и солидарност с Украйна“.

Калас каза, че е в Киев с европейските външни министри и потвърди продължаващата подкрепа на Европа за Украйна.

"Европа е на ваша страна. Ще продължим да предоставяме военна, финансова, енергийна и хуманитарна подкрепа. И ще направим всичко възможно, за да осигурим пълна отговорност за престъпленията на Русия“, написа Калас в X.

It is good to be in Kyiv today with European Foreign Ministers. Each visit is a powerful reminder of Ukraine's courage and resilience. Europe stands by your side. We will keep providing military, financial, energy, and humanitarian support. And we will do everything we can to… — Kaja Kallas (@kajakallas) March 31, 2026

Буча, предградие северозападно от Киев, се превърна в символ на руски военни престъпления, след като през април 2022 г. бяха открити масови гробове и тела на екзекутирани цивилни след освобождаването му от украинските войски.

Главната прокуратура на Украйна е документирала над 1400 убийства на цивилни в района на Буча, включително 637 в самата Буча, сред които 37 деца.