Плевен почете паметта на Сияна с мълчаливо бдение

В Плевен граждани се събраха на мълчаливо бдение пред Съдебната палата по повод една година от смъртта на 12-годишната Сияна. Инициатор е Борислав Цветанов.

Сияна Попова загина при катастрофа на 31 март 2025 г. край плевенското село Телиш, на главния път Бяла - Ботевград, след като тежкотоварен камион се блъсна в автомобила, в който момичето пътуваше с баба си и дядо си.

Пред сградата на Съдебната палата хората издигнаха плакати с надписи: "Сияна, прости ни за… бездушието в обществото", "Прости ни за всичко, което допринесе днес да не си сред нас" и други.

Бдението премина под полицейска охрана, пише БТА.

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава на 23 и 24 април в Окръжния съд в Плевен.