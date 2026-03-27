Имаме най-ниската цена на горива в Европа, но това не трябва да ни успокоява

Служебният министър на икономиката Ирина Щонова очерта основните действия на държавата в отговор на поскъпването на горивата и нарастващото обществено напрежение около високите сметки за електроенергия.

В предаването “България сутрин” Щонова каза, че никой не знае как ще се развие ситуацията занапред, но сме длъжни да бъдем подготвени. “Факт е, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но това по никакъв начин не трябва да ни успокоява или да подценява ефекта, който това повишение има върху хората. Всички ние ще трябва да понесем това повишение, като ролята на правителството е да минимизира тези ефекти. Още в първите дни първата ни цел беше да предотвратим възможностите за спекула", добави министърът.

"Знаете, че беше обявена и мярката за най-уязвимите - 20 евро. Както и за бизнеса, казахме, че ще се отложи планираното повишение на тол таксите. Трябваше да се въведе и екотакса за транспортните средства над 3,5 тона. Така че това бяха първите мерки, които се взеха", посочи служебният министър.

Тя добави, че механизмът за изплащане на помощта е умишлено опростен, за да достигне бързо до хората, които имат нужда от нея, стана ясно от думите на Щонова.

Министърът на икономиката очерта два важни принципа, които, по думите ѝ, в момента са много важни. Единия е, че мерките трябва да бъдат таргетирани. “Видяхме по време на COVID-19 и при други кризи, че когато подпомагаме на калпак, невинаги сме ефективни, а често това е и порочна практика. Затова е много важно за нас - искаме да предоставим целева помощ там, където е най-необходима и само докато е необходима. Тоест това са временни мерки, само за да преминем през кризисни моменти”.

Щонова добави, че се предвижда и възможност за надграждане на мерките при задълбочаване на кризата, като бъдещият пакет ще бъде структуриран поетапно според развитието на ситуацията.

В този контекст се обсъждат и европейски политики, включително тези, свързани с въглеродните емисии, които оказват влияние върху цените на енергията.

Високите сметки за електроенергия

Паралелно с темата за горивата сериозно внимание се отделя и на високите сметки за ток. Щонова подчерта, че жалбите са скочили неимоверно.

"Всички знаем числата - 8, 10, 20 хиляди. Към КЗП, към КЕВР, който е регулаторът, към самите електроснабдителни дружества, към омбудсмана. Комисията за защита на потребителите, която е към Министерството на икономиката, още от първия ден започна проверки към електроснабдителните дружества, като искахме да знаем по какъв начин се обработват жалбите на хората", коментира министърът пред Bulgaria ON AIR.

Министерството настоява за по-задълбочен анализ, по-ясни процедури за подаване на жалби и по-добра информираност на потребителите.

Обмислят се и конкретни промени - автоматични проверки при рязко увеличение на сметките, както и по-лесен достъп до възможности за разсрочено плащане. Ако се докаже, че има неправомерно начислени суми, те следва да бъдат възстановени на потребителите, подчерта Щонова.

