Костадинов нападна Радев: Демерджиев с турски агенти в Турция, българското знаме липсва

Костадин Костадинов съобщи, че представител на партията на президента е на посещение в Турция. Информацията е от източник на “Възраждане” и тъй като не е потвърдена, през медиите беше поискан коментарът на бившия президент. Той до момента мълчи, както междувременно прави през цялата предизборна кампания.

Днес в социалната мрежа Костадинов публикува и снимки, на които ясно се вижда, че Демерджиев е изправен прав, докато говори в зала, в която присъства само турското знаме. Практиката на подобни срещи е да присъства и знамето на България, но на тази, освен че Демерджиев е изправен като ученик и знамето ни не е поставено. Снимките публикувани от Костадинов са съпроводени от следния текст:

“Вече трети ден дясната ръка на Румен Радев, Иван Демерджиев, е в Турция. В петък беше в Бурса, в събота в Измир, вчера в Чорлу. Срещите му са с представители на най-голямата турска организация на турци с българско гражданство "Балгьоч". Тази организация, както и други подобни, е създадена и поддържана от МИТ, турските специални служби. Имаме информация, все още непотвърдена, че се договаря помощ от Ердоган за Радев чрез изпращането на платени от турската държава автобуси с турци, които да гласуват на изборите в България. Говори се за между няколко стотин и няколко хиляди автобуса.

Вчера поисках чрез медиите от Радев да даде обяснения за визитата на неговия емисар в Турция. Отговор не последва. Радев отдавна е зависим от Ердоган заради корупционния договор с "Боташ", но сега тази негова лична зависимост вече заплашва националната сигурност на България.

Още нещо. Демерджиев направи едно среднощно посещение в МВР преди две седмици. Дали не е договарял транзитен коридор през границата за турските автобуси, които ще идват да подкрепят радевата партия на изборите? И на този въпрос, поставен от мен вчера, не получих отговор.

В крайна сметка отговор не е нужен. Снимките говорят повече от хиляда думи. Пратеникът на Радев е с турските агенти, на фона на турското знаме, българско знаме липсва, но за това пък зад гърба му наднича портрет на Ататюрк.

Когато казваме, че между Радев, Борисов, Пеевски, Денков, Василев и т.н. няма никаква разлика, имаме точно това предвид. Едни и същи национални предатели, надпреварващи се един с друг кой ще продаде по-голямо парче от Родината ни на чужди държави.”, категоричен е Костадинов.