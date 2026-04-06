IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари в Дупница остават в ареста

Законът предвижда за извършеното деяние от 2 до 8 години затвор

06.04.2026 | 13:34 ч.
Снимка: ГДНП

Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на двамата мъже, арестувани по случая с нелегалната фабрика за цигари, с мотива, че те могат да се укрият или да извършат друго подобно престъпление

В четвъртък при специализирана полицейска акция във фабрика край Дупница беше осуетен опит за пласиране на продукцията. Открити са 651 мастербокса цигари без бандерол и над 11 тона нарязан тютюн на стойност над 1,3 млн. евро. В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.

Фабриката е сред най-големите разкрити у нас през последните години, а продукцията е била предназначена за пазари в Западна и Централна Европа.
Мярката на обвиняемите може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.Защитата на обвиняемите отказа коментар, но заяви, че ще обжалва решението на съда.

Припомняме, че мъжете са криминално проявени, те са се занимавали с организацията на процеса и транспорта. Едното лице е осъждано, но е реабилитирано. Има множество криминални регистрации. Другото лице е осъждано, включително и в чужбина за наркотици. 53-годишният С.В. е от София, а  56-годишният Б.М. е от Мездра.

Престъплението е тежко по смисъла на НК, законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 8 години. Съдът счита, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, предвид вероятността от укриване на доказателства, се казва в мотивите на съдия Ели Скоклева за
вземане на най- тежката мярка за неотклонение - "Задържане под стража".

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem