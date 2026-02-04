Най-голямата незаконна фабрика за цигари е открита в Батановци

Незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ съвместно с британски партньорски служби. „Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група", заяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха още председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция „Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова. Брифингът се проведе в землището на Батановци, община Перник, където бе открито нелегалното производство.
Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година.
Нелегалното производство се е извършвало в цех, чиято дейност е била прикрита като автоморга в град Батановци, община Перник. Халето е на територията на бившия циментов завод.
Главният прокурор подчерта, че в последните две седмици това е втората международна операция, този път с участието и съдействието на партньорските служби от Великобритания. Миналата седмица бе проведена акция по затварянето на пиратски интернет сайтове съвместно с Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ. „Това несъмнено показва високото доверие на американските и британските ни партньори към всички наши институции – прокуратурата, МВР, Агенция „Митници“ и ДАНС“, подчерта Борислав Сарафов. Никой, който произвежда нелегално цигари или извършва каквато и да е престъпна дейност, да не разчита, че може дълго време да остане незабелязан, предупреди главният прокурор.
Председателят на ДАНС Деньо Денев съобщи, че фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.
Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов съобщи, че разкриването на фабриката е станало в рамките на не повече от 3 седмици от началото на производството. Дължимият акциз за заловените нелегални акцизни стоки - цигари и тютюн, е за над 2,8 милиона евро.
Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев добави, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са от Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат цигари и после си тръгват.
Образуваното досъдебно производство е под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ, съобщи говорителят на ОП-Перник Албена Стоилова.
Според нея халето в град Батановци е собственост на еднолично търговско дружество. Едноличен собственик на капитала и управител е млада дама. „Задържани още няма. Установена е съпричастност на няколко души. Задържането предполага повдигане на обвинение, което от своя страна изисква да сме събрали солидно количество доказателства“, каза още Стоилова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.