Локо Пловдив се класира за бараж след шокираща загуба на Черно море

Черно море загуби у дома от Арда с 2:3 в последния мач за двата отбора от втората четворка на efbet Лига и пропусна страхотна възможност да завърши на петата позиция и да играе бараж срещу третия за евроквота в турнира Лига на конференциите.

Мачът в морската ни столица стартира отлично за домакините, които поведоха чрез Асен Дончев още в осмата минута, а малко по-късно отново той изпусна страхотна възможност да удвои. Това се оказа решаващо, защото само 50 секунди след почивката Бирсент Карагарен изравни, а в 53-ата минута направи обрата пълен с втория си гол. Между тях Николай Златев също пропусна прекрасен шанс да даде нов аванс на Черно море.

Все пак възпитаниците на Илиан Илиев изравниха чрез Давид Телеш в 56-ата минута, преди Серкан Юсеин да попари мечтите на "моряците" в 72-ата минута. До края по една греда за двата отбора удариха Васил Панайотов и Патрик Луан.

В крайна сметка Черно море сам пропиля възможността да играе бараж за Лигата на конференциите и завършва на седмата позиция с 54 точки. Въпреки победата, Арда също няма да има шанс да се изявява отново на международната сцена, като остава шести със същия актив от точки.

Локомотив Пловдив на свой ред спечели пловдивското дерби от последния кръг на футболното първенство.

В последния плейофен кръг във втората четворка на таблицата "черно-белите" спечелиха пловдивското дерби с Ботев с 2:1 и така се възползваха от загубата на Черно море от Арда.

Героят за "железничарите" в дербито на "Лаута" бе Жоел Цварц, който реализира и двете попадения за успеха на своя тим, докато Никола Илиев се разписа за "жълто-черните". Така Локомотив записа втора поредна победа в плейофите срещу Ботев, който завършва осми. Това бе и рекордно пето дерби между двата пловдивски тима в рамките на един сезон.

