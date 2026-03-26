КС образува дело срещу решението на НС за мерки срещу ценовия шок

Искането е на Министерски съвет

26.03.2026 | 13:05 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Конституционният съд образува днес дело по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители.

КС дело парламента мерки ценовия шок
