Емилия Кларк смятала, че ѝ е писано да умре

Емилия Кларк смята, че е измамила смъртта - след като преживя две мозъчни аневризми, докато участваше в сериала "Игра на тронове" - през 2011 г. и през 2013 г.
39-годишната актриса призна, че е мислила, че ѝ е било писано да умре - след втория аневризъм.
"Аз просто бях убедена, че съм измамила смъртта и че е трябвало да умра. Всеки ден - това беше всичко, за което можех да мисля", коментира звездата в подкаста "How To Fail with Elizabeth Day".
Емилия усетила, че нещо наистина не е наред, когато припаднала във фитнеса по време на сесия за трениране. Актрисата успяла да пропълзи до тоалетните и започнала да повръща - заради болката.
