Успяват ли училищата днес да задържат интереса на децата в клас? Защо сухият материал и наизустяването на дати не подготвят учениците за реалния живот? Тези въпроси стават все по-актуални в свят, в който технологиите променят пазара на труда с безпрецедентна скорост.

"24 май е най-хубавият ден в годината след 15 септември. На тези две дати се сещаме какво е образованието. Празнуваме това, което би могло да ни даде перфектното образование. Празнуваме надеждата, че образованите хора, които са положили усилия да работят над себе си, всъщност имат всички възможности и предпоставки да успеят в живота", коментира управителят на частна образователна академия д-р Валентина Иванова в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: От образование до кариера".

Истинският смисъл на STEM технологиите в клас

Според нея в момента понятието "STEM образование" често се разбира погрешно в българската образователна система, като се свежда единствено до закупуването на модерна техника, без да се променя самият метод на преподаване.

Как AI променя образованието и готови ли са младите за пазара на труда - отговорите в "Бъдещето: От образование до кариера" по Bulgaria ON AIR

"Някои разбират STEM като трудово обучение с 3D принтери и скенери. Не, не това е идеята. Идеята е да излезем извън тясната специализация и границите на отделните предмети. Трябва да се върнем към подхода на Леонардо да Винчи - енциклопедичния, критичния подход към света. Този, при който имаме проблем и имаме възможностите да го изследваме от всички гледни точки. Да направим катапулт, да го счупим, да го поправим и да открием защо лети снарядът. Трябва да се експериментира и да се учи в движение, заедно с учителите", обясни Иванова.

Новата роля на учителя: От лектор към ментор

Събеседникът подчерта, че съвременното училище изисква и коренна промяна в ролята на преподавателите, които вече не могат да бъдат единственият източник на информация за учениците.

"Най-голямото предизвикателство в момента е учителите да свикнат с мисълта, че не са длъжни да знаят всичко и да могат всичко. Не са длъжни да знаят дори повече от учениците си. Трябва да си сменят ролята и да се превърнат по-скоро в модератори на един изследователски процес. Ако един ученик не иска да научи нещо, учителите са безпомощни. Но ако един ученик иска да научи нещо, няма кой да го спре да надмине учителите си. Учителите в момента са не по-малко демотивирани от учениците, защото да бъдеш част от една формална система, а не от нещо смислено, е много тежко", категорична е тя.

Пропастта между държавното и частното образование

Въпреки сериозните финансови инвестиции по държавни програми за изграждане на STEM кабинети, образователната система все още трудно се адаптира към реалните нужди на бъдещето.

"Училищното държавно образование, въпреки че има много средства, не отговаря на предизвикателствата на съвремието. В частните институции просто по-смело се експериментира и по-смело се дава право на децата да бъдат активни участници. В свят, в който промените се случват с главоломна скорост, ние нямаме друг избор. Неформалното и частното образование в този момент имат предимство и аз се надявам те да бъдат инкубатор, който да даде добрите примери, за да бъдат те мащабирани от държавата на национално ниво", заключи д-р Валентина Иванова.