Заловиха близо 9000 евро фалшиви банкноти в Стара Загора

Задържан е 47-годишен мъж

29.05.2026 | 18:52 ч. 0
Снимка: ОДМВР - Стара Загора

Близо 9000 евро неистински банкноти са открили полицаи в Стара Загора при проверка на 47-годишен мъж в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

При проверка на ползвания от мъжа товарен автомобил „Пежо“ са намерени и иззети 242 банкноти с номинал 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро, всичките неистински.

Мъжът е задържан с постановление на Окръжна прокуратура - Стара Загора. Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура.

 

неистински банкноти евро Стара Загора
