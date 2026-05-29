Драматичният инцидент в Галац снощи стана водеща новина в международната преса. Дронът, който се удари в жилищен блок, беше широко отразен и в руската преса. Кремълската пропаганда, както държавните агенции, така и така наречената независима преса, отдели много място на темата, но ако се запознаем подробно, ще забележим паралелна реалност.

Digi24 представя пропагандната линия от основните издания, подчинени на Путин.

ТАСС е писала подробно за трагичния инцидент в Галац в няколко статии. Ситуацията е поставена в контекст, но почти във всяко изречение се появяват фразите: "Дрон с неизвестен произход" или: "Властите не можаха да установят произхода на дрона". Тези фрази присъстват във всички статии на ТАСС или РИА Новости, въпреки че румънските власти ясно са заявили, че дронът е с руски произход, модел "Шахед".

Най-големият вестник в Русия, "Комсомолская правда", също писа подробно за инцидента в Галац, а журналисти от изданието, което наскоро беше закупено от "Газпром", не се свенят да се подиграват с румънските власти.

Повечето статии, публикувани на уебсайта на "Комерсант", подчертават факта, че, "Румъния не успя да свали дрона, който влезе в нейната национална територия".

Същата реплика е представена от "Известия" и дори от местни вестници. Всички те подчертават, че силите за отбрана на страната не са успели да свалят дрона, който удари жилищната сграда в Галац.

Важно е да се отбележи, че всички руски издания, които се противопоставят на режима на Путин в изгнание, остро осъждат атаките на Русия и инцидента в Галац.

Припомняме, че руски дрон се разби в петък сутринта върху жилищен блок в Галац, като ударът беше последван от експлозия и пожар в апартамент, разположен на 10-ия етаж на сградата. Двама души бяха леко ранени и откарани в болница, а десетки други бяха евакуирани. Президентът Никушор Дан свика CSAT, за да обсъди последиците от "най-сериозния инцидент, засегнал националната територия" от началото на войната в Украйна.