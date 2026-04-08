583 890 евро са похарчили партиите за медийна реклама за изборите

Общо 583 890 евро без ДДС са похарчили партиите за медйна реклама по време на предизборната кампания за изборите на 19 април. Сумата е съизмерими с тези, инвестирани на същия етап в кампанията през октомври 2024 г. Тези данни, според Института за развитие на публичните средства, показват, че "появата на нов голям играч на политическата сцена не е подтикнала партиите да правят по-големи разходи за медийна реклама". На изборите тази година участие ще вземат 24 партии и коалиции и един инициативен комитет.

Изследването обхваща официалните сайтове на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайтове и агенции.

Според анализа най-много средства за реклама са похарчили ПП-ДБ

ПП-ДБ са дали 111 006 евро за да се рекламират, а след тях се нарежда "Прогресивна България" на Румен Радев с 82 305 евро. "Възраждане" са похарчили 61 437 евро, ГЕРБ - СДС - 58 071 евро, "БСП - Обединена левица" - 46 483 евро, "Величие" - 28 830 евро, "Сияние" - 23 735 евро, ДПС - 23 029 евро, МЕЧ - 14 794 евро, ИТН - 10 831 евро.

Според анализа "Прогресивна България" бележи увеличение от повече от два пъти спрямо предишните десет дни, но коалицията е и сред най-бързо набиращата дарения в тази кампания.

Данните за първите 20 дни от кампанията показват силна концентрация на средства в ограничен брой медии, като ясно се открояват няколко водещи получатели на политическа реклама. На първо място по привлечени средства е ТВ "Евроком" със 145 059 евро, което представлява увеличение с приблизително 35 хил. евро спрямо началото на кампанията. На второ място се нарежда обществената БНТ със 123 357 евро. На трета позиция по обем на привлечените средства е вестник "24 часа" с 62 267 евро.