Хванаха 100 000 недекларирани евро във въздуховода на камион

Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 04.04.2026 г. час и половина след полунощ на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност 101 900 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград.

На шофьора с инициали Т.А., на 27 г., турски гражданин, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251,ал.1 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари".

