Хванаха 100 000 недекларирани евро във въздуховода на камион

Парите са открити от митническите служители на „Капитан Андреево“

09.04.2026 | 12:31 ч. 2
Снимка: Агенция Митници

Недекларирани 101 900 евро задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 04.04.2026 г. час и половина след полунощ на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока от Германия през България за Турция. 

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина във въздуховода на арматурното табло митническите служители откриват еврови банкноти в купюри от 200, 100, 50 и 20 евро с обща стойност 101 900 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград. 

На шофьора с инициали Т.А., на 27 г., турски гражданин, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.251,ал.1 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари".  
 

 

недекларирани евро камион Капитан Андреево
