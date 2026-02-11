Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,348 кг кокаин на Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата.

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняема полицайката с инициали Д.Г. Опитът за пренасяне на наркотичното вещество на стойност 51 381 евро е бил извършен на 10.02.2026 г., на ГКПП „Капитан Андреево“, с лек автомобил, марка „Опел“, собственост на полицайката.

Опитът е останал недовършен поради независещи от нея причини. Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца.

На 10 февруари 2026 г., около 15 ч., на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока от Република България към Република Турция, пристигнал лек автомобил, марка „Опел“, управляван от Д.Г. Тя пътувала сама в колата. При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо бруто тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 381 евро.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от Д.Г. лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.