Емил Дечев: Кметове се опитват да въздействат върху изборния процес

Хора, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин върху изборния процес. Това каза на брифинг в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той даде и конкретни примери с кмет на населено място в Северозападна България и заместник-кмет на граничен град.

„Имаме случай в Северозападна България, където кмет на населено място раздава социални помощи, предоставени от фондация, като в съответния плик са поставяни и предизборни брошури на политическа партия, участваща в изборния процес сега. По този случай е образувано досъдебно производство. Има и друг случай, при който заместник-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове, като му предлага определен размер на сума, която да бъде давана на всяко лице, съгласно да продаде гласа си, и в същото време му дава оферта, каква сума да запази за себе си“, отбеляза още Емил Дечев.

Той добави, че МВР ще бъде безкомпромисно – без значение кои са извършителите на престъпления и каква длъжност заемат.

„Пред закона всички са равни. Законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин. Никъде в Наказателно-процесуалния кодекс не пише също, че общинските съветници имат имунитет и не трябва да бъдат разследвани за извършени от тях престъпления. Няма значение кой е извършил престъплението. Той трябва да бъде разследван. И това по никакъв начин не може да бъде тълкувано като политическа репресия. Каквото е за едните, това е и за другите. И няма значение дали някой е член на една политическа партия или е член на друга политическа партия, дали е кмет, общински съветник“, каза още служебният министър на вътрешните работи.

Той заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно и към депутатите и кандидатите за депутати, въпреки че те имат имунитет. Дечев каза, че има информация за един сигнал за кмет, който е и кандидат за депутат. „Доколкото си спомням материалите, свързани с него, бяха изпратени в Софийска градска прокуратура", каза Дечев.

Той допълни, че има и нови схеми за купуване на гласове, в които се използвали фризьорски салони. Имало и опит за купуване на гласове сред ученици, които вече са навършили пълнолетие.

„Това е отвратително, защото е опит за морално разложение още в невръстна възраст на тези наши деца и съграждани", каза Дечев. Той обясни, че схемите са най-различни и включват опрощаване на вересии, забавено плащане на определени услуги, които вече са били свършени, но се чакат изборите, за да бъдат дадени парите в зависимост от това какъв ще е изборният резултат, изборното участие и как е гласувано. Емил Дечев коментира, че сред политическите формации има и очертаващ се лидер за опити за купуване на гласове.

Той отбеляза, че е в Русе заедно със заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев като част от обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната.

„За нас тези срещи са изключително важни, защото разговорът на живо е много по-ценен от посланията, които предаваме през телевизионни и радио интервюта, както и чрез други канали. Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото към ръководството на МВР. Това ясно се вижда от статистиката за подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите от чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс“, каза още министър Дечев.

Той отчете, че сигналите са няколкостотин процента повече в сравнение с тези, подадени през октомври 2024 година, което от своя страна води до повече досъдебни производства, повече задържани и повече предупредителни протоколи.