Дечев с още смени в МВР, "обнови" част от районните началници

Кадровите промени в МВР продължават и вече обхващат и ръководителите на районните полицейски управления, съобщава "Сега".

Досега бяха сменени 23 от общо 28 областни директори, както и на висшите ръководители на националната полиция, ГДБОП, жандармерията и баретите.

В Дупница новият началник на РУ е главен инспектор Добромир Добрев. Той бе представен на служителите от директора на ОДМВР-Кюстендил старши комисар Райчо Омерски. Добрев е дългогодишен полицай и досега е работил в сектор „Икономическа полиция“ към ОДМВР-Кюстендил. Досегашният ръководител е преназначен в ГПУ Свиленград към РДГП Елхово, уточняват от МВР.

Подобни промени се извършват и в Пловдивска област. В Асеновград постът зае Даниел Колев, в Първомай – Георги Георгиев, в Труд – Красимир Антонов, а в Карлово – Георги Гатевки. В Пловдив първо РПУ вече се ръководи от Асен Солаков, Пето РПУ временно се оглавява от главен инспектор Николай Кирков, а неговото място в Шесто РПУ заема Любомир Начев, който досега беше заместник-началник и ръководител на сектор „Криминална полиция“.

В Казанлък новият началник на районното управление е Димитър Яръков. Той е служител на МВР от 1992 г. В Чирпан постът се заема от Ангел Ангелов, който има магистратури по „Растениевъдна продукция“ и „Специална педагогика“ от Аграрен университет – Пловдив.

В Момчилград главен инспектор Стамен Мавродиев е назначен за временен началник на РУ, а в Кърджали главен инспектор Юджел Есен временно оглавява сектор „Пътна полиция“, представен от заместник-директора на ОДМВР комисар Стефан Караиванов.

СДВР също преживя рокади: тримата заместник-директори – старши комисари Лъчезар Колев, Мирослав Данаилов и Добромир Брешков – бяха освободени. На техните места бяха назначени старши комисари Николай Пелтеков, Кристиян Тонев и Емилиян Петков, които вече имат дългогодишен опит в системата. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков – началник на сектор „Престъпления, свързани с МПС“, а Петков – заместник-началник на сектор „Специализирани полицейски сили“, добавя изданието.