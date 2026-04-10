Властта все още търси решение за US самолетите на летището в София

За България няма военна заплаха. Нашата сигурност се гарантира от военните ни сили и от НАТО, заяви заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов пред Bulgaria ON AIR.

Властта все още търси решение за американските самолети на летище "Васил Левски".

"За всяко влизане и пребиваване на чужди войски на българска територия се взима индивидуално решение. То се базира на много строг анализ. Решението за пребиваване на тези самолети е дадено от компетентен български орган. България и САЩ имат споразумение за сътрудничество в отбраната. Ползват 4 български съоръжения. На наша територия постоянно има американски войски, които тренират съвместно с българските. За нас това е важно, за да повишим националната сигурност и натренираността на армията", заяви Божилов.

По думите му американските самолети са на българска територия за усилване на източния фланг на НАТО.

"Преместването им има много аспекти. Ние сме в контакт с американските колеги", посочи Божилов.

Нотата от Иран към България

"Нотите са нормално средство за дипломатическо общуване. България и Иран имат дипломатически контакти, не виждам нещо извънредно", коментира той и подчерта, че България не е страна в този конфликт и е в наш интерес да имаме висока степен на защита. По думите му това се гарантира и от нас, и от натовските ни съюзници.

Войната и споразумението ни с Украйна

"Масово се използват евтини дронове срещу различни цели. Войната в Украйна на практика се води с дронове, някои са на базата на изкуствен интелект. България има програми за придобиване на дронове и на антидронови системи", коментира Божилов.

"Войната в Близкия изток не трябва да понижава вниманието ни към конфликта в Украйна. Той е директен риск за сигурността на България и НАТО", предупреди събеседникът.

По думите му подписаното споразумение между служебния кабинет на България и Украйна разширява декларация на страните от Г-7, към която страната ни вече се е присъединила.

"То отваря много възможности, но не предвижда изпращане на войски и предоставяне на помощ. Всичко това ще се извършва само по българското законодателство", потвърди Божилов.

Той уточни, че това споразумение обхваща много сфери, включително сътрудничество в енергетиката и образованието.

"То не ни задължава с нещо конкретно. Водещо е българското национално законодателство, което е и отбелязано", поясни заместник-министърът на отбраната.

Божилов добави, че България е била сред малкото европейските страни, които не са подписали подобно споразумение досега.

