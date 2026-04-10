Летище "Васил Левски" въвежда дезинфекция на обувките на пътниците

Във връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните, на летище „Васил Левски“ – София са обособени зони за дезинфекция, съобщиха от летището.

Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките, съгласно указанията на обозначенията.

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

Използван дезинфектант: Vulkan S, разрешение от МЗ: 3542-1/13.02.2024. Активни вещества: Пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрен от Министерството на здравеопазването.