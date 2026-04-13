Времето утре: Ще е слънчево с температури до 20°

През нощта над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 6°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Утре ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма от юг. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 17°. През нощта срещу сряда от югозапад ще започне увеличение на облачността, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на усилване.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В средата на седмицата ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни над западната половина от страната, където на места, главно в планините, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб, в четвъртък в Източна България до умерен вятър от източната четвърт. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°.