Писмата и шифрите на убиеца Зодиак зад една от най-мрачните американски мистерии

Разследващите свързват Зодиак с пет убийства. Самият той обаче се хвалел, че жертвите му са десетки.

Един от най-зловещите серийни убийци в американската криминална история остава известен не само с бруталните нападения, извършени в Северна Калифорния в края на 60-те години, но и с писмата, които изпращал до медиите. В тях убиецът величаел собствените си престъпления, изграждал образа си като чудовищна загадка и оставял шифри, които повече от шест десетилетия по-късно продължават да обсебват разследващи, криминалисти и любители на неразкритите случаи.

Според изданието San Francisco Chronicle, което получава 17 от общо 22 писма, приписвани на Зодиака, неидентифицираният извършител е отговорен за смъртта на поне петима души. Сред жертвите му са двама тийнейджъри, съпруга и млада майка на име Дарлийн Ферин, студентката Сесилия Шепард и таксиметровият шофьор Пол Стайн. Майкъл Рено Мажо и Брайън Хартнел оцеляват на косъм.

И докато разследващите официално потвърждават пет убийства, свързани със Зодиака, самият убиец твърди в различните си писма, че е отнел живота на цели 37 души.

Кой е Зодиак?

Зодиакалният убиец е масов убиец, който тероризира района на Сан Франциско между 1968 и 1970 година. През годините се появяват множество теории за самоличността му, но според San Francisco Chronicle само един човек някога е бил официално посочен от разследващите като заподозрян във връзка с престъпленията.

Това е Артър Лий Алън - осъждан за сексуално посегателство срещу дете, живял в района на Валехо. Според изданието Алън притежавал ботуши, които съвпадали със следите, оставени от убиеца, а по време на полицейски разпит споменал кратък разказ, за който Зодиакът също писал в едно от писмата си. Оцелелият от нападение Майкъл Рено Мажо също разпознал Алън по снимка като човека, който го прострелял години по-рано. Въпреки това, според Chronicle, Алън умира от инфаркт през 1992 г. и никога не е обвинен за убийствата на Зодиака.

През май 2014 г. бизнесменът Гари Стюарт заявява в книгата си "Най-опасното животно от всички" ("The Most Dangerous Animal Of All"), че баща му Ърл Ван Бест-младши е бил Зодиак. През октомври 2021 г. група от над 40 бивши разследващи, известна като The Case Breakers, обявява, че е идентифицирала друг мъж като Зодиака - ветерана от Военновъздушните сили Гари Франсис Пост, който според Fox News е починал през 2018 г.

През май 2023 г. обаче Федералното бюро за разследване (ФБР) (Federal Bureau of Investigation - FBI) потвърждава пред Newsweek, че самоличността на убиеца все още не е установена.

Към декември 2025 г. никой не е обвинен за престъпленията на Зодиака.

Първото известно нападение

Първите официално признати жертви на убиеца са 16-годишна отличничка и 17-годишен гимназист и борец. Според документалния филм на Netflix "Тук говори Зодиак" ("This Is the Zodiac Speaking") двамата ученици били на първата си среща, преди момчето да ги откара до уединено място в Бениша, Калифорния.

Двамата са простреляни и убити от Зодиак на 20 декември 1968 година. Телата им са открити по-късно извън автомобила им от случайно преминаващ човек.

Дарлийн Ферин

Следващата жертва на убиеца е 22-годишната Дарлийн Ферин - сервитьорка, съпруга и млада майка.

На 4 юли 1969 г. Ферин и 19-годишният Майкъл Рено Мажо седели в колата ѝ на отдалечен паркинг в Blue Rock Springs Park във Валехо, Калифорния. Мястото се намирало на около 15 минути от района, където били открити предишните жертви. Според сведенията Зодиакът първо влязъл на паркинга и си тръгнал рязко, а после спрял зад автомобила на Ферин. След това се приближил до страната на пътника с фенерче и открил огън. Мажо оцелява при нападението. Дарлийн - не.

Сестрата на Ферин, Пам Хъкаби, говори за покойната си сестра пред Vallejo Times-Herald през юли 2019 г. и споделя, че дъщерята на Дарлийн, Дийна, вече самата е майка.

"Дарлийн щеше да бъде страхотна майка за нея", казва тя.

Ферин е била най-голямото дете в семейството.

"Тя беше прекрасна сестра. Бяхме 10 деца - осем момичета и две момчета. Тя беше най-голямата и моят идол", споделя Пам Хъкаби.

Според Times-Herald след нападението на 4 юли Зодиак се обажда на 911, за да поеме отговорност за стрелбата.

"Искам да съобщя за двойно убийство. Ако тръгнете на около миля източно по Columbus Parkway до обществения парк, ще намерите децата в кафява кола. Застреляни са с 9-милиметров "Люгер", казва той.

В същото обаждане той признава и за убийството на двамата гимназисти от предходната година.

"Убих и онези деца миналата година. Довиждане", казва той.

Сесилия Шепард

На 27 септември 1969 г. 22-годишната Сесилия Шепард става четвъртата известна жертва, убита от Зодиак.

Тя била на пикник край езеро Бариеса в Бениша с приятеля си Брайън Хартнел. Според публикациите, Зодиак заплашил двойката с пистолет и ги завързал, преди да намушка смъртоносно Шепард между 10 и 20 пъти. Хартнел също е ранен, но оцелява.

По-късно той разказва на властите, че първоначално помислил мъжа за обирджия. Нападателят носел пистолет и качулка, но когато му били предложени пари, отказал.

"Не искам парите. Единственото, което искам, е да убия", казал той.

След нападението над Хартнел и Шепард убиецът отбелязал върху вратата от страната на пътника в автомобила датите на две от предишните си стрелби, става ясно от документалния филм "Тук говори Зодиак".

Некрологът на Шепард в Napa Valley Register разкрива, че тя е била студентка в Pacific Union College, където е изучавала музика. На погребението ѝ присъстват повече от 1000 близки и приятели, които си спомнят любовта ѝ към изкуството.

Пол Стайн

Последната официално потвърдена жертва на Зодиака е 29-годишният Пол Стайн. Радиостанция KFGO съобщава, че Стайн е бил докторант в San Francisco State и работел като таксиметров шофьор, докато следвал.

Той е убит на 11 октомври 1969 г., след като качва убиеца в таксито си.

Зодиак поема отговорност за последното си потвърдено убийство в писмо до San Francisco Chronicle, към което прилага окървавено парче от дреха на жертвата. Писмото е отпечатано в броя на вестника от 15 октомври 1969 година.

"Тук говори Зодиак. Аз съм убиецът на таксиметровия шофьор до Washington St. и Maple St. снощи. За да го докажа, ето парче от ризата му, изцапано с кръв", пише убиецът.

След това добавя: "Аз съм същият човек, който ликвидира хората в района на North Bay."

Разкрити ли са престъпленията на Зодиак?

Част от загадките около престъпленията на убиеца са разплетени, включително някои от шифрите, които той изпраща до медиите. Много от най-важните въпроси обаче остават без отговор.

На 13 август 1969 г. The Desert Sun съобщава, че Доналд и Бети Хардън са разбили първия шифър на убиеца, след като той е изпратен до местни вестници.

Той става известен като шифъра 408 и в него има ред, който гласи: "Обичам да убивам, защото е толкова забавно."

През декември 2020 г., 51 години след като друг шифър е изпратен до Chronicle, уеб дизайнерът Дейвид Оранчак успява да го разкодира с помощта на австралийския математик Сам Блейк и белгийския складов служител Ярл Ван Ейке. В това писмо Зодиак заявява, че се надява властите да се "забавляват много", докато се опитват да го хванат, пише People. Той също така сякаш им дава следа, свързана с предаване от 1969 г. на "AM San Francisco" с Джим Дънбар, по време на което анонимен обаждащ се твърдял, че е Зодиакът, и казал, че не иска да отиде в газовата камера.

"Това не бях аз в телевизионното шоу. Не ме е страх от газовата камера, защото тя ще ме прати в Рая още по-бързо, тъй като вече имам достатъчно роби, които да работят за мен", пише Зодиак.

И въпреки разбитите шифри, подозренията, теориите, книгите, документалните филми и десетилетията обсебване, най-важният въпрос продължава да стои отворен.

Както от ФБР казват пред Newsweek през 2023 година: "Разследването на ФБР за Зодиак остава отворено и неразкрито."