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Защо все повече българи взимат шофьорски книжки в чужбина?

Тук говорим за криминално деяние, а не за катастрофа

11.06.2026 | 02:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а десетки бяха ранени, отново на дневен ред излезе въпросът за подготовката на шофьорите и контрола върху издаването на свидетелства за управление.

Стана ясно, че двамата водачи, обвинени за трагичния инцидент, са шофирали с чешки книжки. Това постави редица въпроси – защо все повече българи избират да придобият правоспособност в чужбина, има ли пропуски в българската система и доколко ефективен е контролът върху водачите на пътя.

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Според председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев придобиването на шофьорска книжка в страни като Чехия не е въпрос на мода, а на заобикаляне на административни пречки.

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По думите му част от кандидат-шофьорите срещат затруднения заради изискването за завършен 10. клас, което ги насочва към други държави, където условията са по-либерални.

Георгиев подчерта, че изпитът по теория в България е трудно преодолим чрез измама, но според него при практическите изпити все още има слабости в контрола.

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Според експерта една от мерките за подобряване на безопасността е възстановяването на опреснителните курсове за водачите. Той припомни, че законът за движение по пътищата е сред най-често променяните нормативни актове, а много шофьори не познават новите правила.

"Правоспособните водачи трябва периодично да се запознават с промените, за да могат да ги прилагат на практика", смята Георгиев.

Димитър Илиев: Тук гонорим за криминално деяние, а не за катастрофа 

Автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев смята, че при случаи като този на "Челопешко шосе" не става дума за обикновен пътен инцидент.

Правил съм експеримент - с 200 км/ч не можеш да обърнеш автобус, значи нарушението при инцидента на "Челопешко шосе" е огромно, заяви Илиев. 

Припомни, че ако се блъснем с 50 км/ч без колан, загиваме.

Това са терористи - трябва да се наложи цялата тежест на закона върху тях, коментира Илиев джигитите на пътя.

И според него хора с комплекс на малцонност опитват да компенсират със скъпи коли и скорост.

"Тук говорим за криминално деяние, а не за катастрофа. Това са действия, които грубо погазват закона и поставят в риск живота на десетки хора", заяви той.

Според Илиев обществото има сериозен проблем с усещането за безнаказаност, а наказанията често не дават достатъчно силен сигнал към нарушителите.

По данни на европейската статистика България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз.

Според Илиев причините са комплексни – недостатъчен контрол, пропуски в обучението, липса на пътна култура и сериозни проблеми с инфраструктурата. Той добави, че на много места настилката е компрометирана, липсват достатъчно добро сцепление, маркировка и видимост.

Експертите са единодушни, че решението не е само в по-тежките санкции, а и в изграждането на култура на безопасно шофиране още от ранна възраст.

Според Димитър Илиев трябва да се обърне по-голямо внимание на обучението по пътна безопасност както на бъдещите водачи, така и на децата, които също са участници в движението като велосипедисти и пешеходци.

"Когато липсва самосъзнание, идва ролята на контрола и държавата. А там, където има системни нарушители, мерките трябва да бъдат безкомпромисни", подчерта той.

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