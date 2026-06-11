Макрон покани саудитския престолонаследник и катарския емир на Г-7

Френският президент Еманюел Макрон е поканил саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и катарския емир Тамим бин Хамад Ал Тани на срещата на върха на лидерите на Г-7 следващата седмица твърдят правителствени служители и двама представители на частния сектор, които са били информирани за плановете.

Ал Тани е приел поканата, според арабски служител и европейски дипломат, за да говорят откровено за среща, която все още е в процес на разработка. Не е ясно дали принц Мохамед ще присъства.

"Няма смисъл да говорим за тях без тях там. редно е да ги поканим, нека чуем какво казват по техните канали", каза служител, цитиран от Politico.

Лидерите от Персийския залив бяха поканени да се включат в преговорите следващия вторник, за да осигурят сигурността и да отворят отново Ормузкия проток за морски трафик. Подновените удари между Израел и Иран, както и обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да отговори на свалянето на американски хеликоптер от Техеран, подхраниха опасенията от подновяване на военните действия. Тръмп обаче заяви по-рано във вторник, че споразумение за прекратяване на войната е на постижение.

Египетският министър-председател Абдел Фатах Ел-Сиси също се присъединява към преговорите като партньорска държава на тазгодишната среща на Г-7.

Лидерите на Г-7, включително Тръмп, ще се срещнат във френския курорт Евиан ле Бен за среща на върха, която вероятно ще бъде доминирана от поредица международни кризи, от конфликта в Близкия изток до войната на Русия срещу Украйна.

Франция и Обединеното кралство са начело на усилията за настояване за морска мисия за защита на Ормузкия проток след края на войната. Иран на практика блокира пролива, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран през февруари, което повиши цените на горивата и енергията в световен мащаб.

Администрацията на Тръмп обаче многократно критикува европейците, че не правят достатъчно, за да подкрепят военните усилия на САЩ или да помогнат за защитата на пролива, след като боевете отшумят.