Новини Днес | 78

Почерпен свещеник и младежи се биха на Великден ВИДЕО

Инцидентът е станал в Златоград

14.04.2026 | 15:38 ч. Обновена: 14.04.2026 | 15:40 ч. 15

Часове след великденската служба спор се разразил между свещеник в Златоград и група младежи.

Инцидентът се случва в църквата "Св. Георги". След празничното богослужение, енорийския свещеник Виктор Христев опънал в двора на църквата софра, имало и силна музика.

Възмутени млади мъже отишли да направят забележка на свещеника, но били посрещнати с агресия от него. Свидетели твърдят, че той е бил във видимо нетрезво състояние. Скандалът се пренесъл на улицата пред погледа на играещи деца, пишат от "24 часа". 

Свързани статии

В разпространен видеоклип в социалните мрежи се вижда как напрежението ескалира. Участниците се блъскат, дърпат, отправят обиди и псувни. В един момент свещеникът е съборен на земята, като прави опити да нападне присъстващите.

"След великденската служба седнахме с миряни в двора на църквата на обяд. Имаше и гайда, което не пречи. В близко заведение са били младежи, които са се подразнили. Наскачаха и започнаха да снимат. Поканих ги на трапезата, но те вместо да се присъединят започнаха да ме обиждат с думите "боклук", "мафиот" и други тежки слова. Излязох извън църквата са сдърпахме", каза отец Виктор Христев.

След подаден сигнал на място е пристигнала полиция.

"Заведена е преписка по чл. 325 ал.1 за хулиганство. Целта е да се изяснят всички факти и обстоятелства по случая. Полицейските служители са внесли и докладна в общината, която би следвало да състави акт или актове за хулиганство по наредбата за обществения ред", каза директорът на ОД на МВР- Смолян ст.комисар Костадин Пачеджиев.

свещеник Великден Златоград бой напрежение младежи
