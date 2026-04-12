Евгени Минчев за Великден: Сурогатна религия, ламинирани иконки и пиршества в Гърция

Евгени Минчев се запит правилно ли ликуваме Възкресението в провокативен пост за Великден.

"Сурогатна религия, ламинирани иконки и пиршества в Гърция...", пише той.

Ето какво гласи целият му пост:

Събуждам се в тишината на този нов ден, обгърнат в мълчание. Няколко боядисани яйца изпълват купата в хола. Телефонът е пълен с банални картинки и пожелания. Днес ще се яде, пие, ще се преяжда. Някои в Гърция, други на село, трети, като мен ще проклинат скуката, защото не приемам толкова дълги, безполезни дни да се посветят на лакомия и алкохолна жажда.

Всичко е бизнес, мили хора, всичко е разпродажба на сурогатна религия, ламинирани иконки, яйца по 2 евро и козунаци по 160 евро. Би ли поискал Иисус, в името на неговото възкресяване, печени агнета, плънки, задръствания до Солун и харчлък като за изпращане на войник.

От този празник бих приложил няколко достойни детайла- молитва за мир в света, молитва за доброто на България и българите, измолване прошка за волните ни и неволни грехове, благодарности и смирение. Ще хапна парче козунак и варено яйце, но само защото и ако ми е вкусно. Агнешко няма да ям. Защо да не изям един омлет или една пица... Какво, угодило единствено на стомаха, ще ме свърже с Бог? С какво пет или повече почивни дни ще ме представят като добър християнин?

Защо ако в четвъртък още не съм боядисал яйца, ще се промени вселенската вибрация и ще отчете някакъв грях? Нали Бог е в нас, нека му разчистим място за да живее в храма ни, без изобилие от ненужна храна, алкохол и недостойни мисли. Аз оставам насаме със себе си и Бога вътре в мен. Няма нужда да съм в Гърция или на някоя щедра трапеза, за да се вглъбя и осмисля духовните идеи на празника. Това се прави в уединение, без блещукащи онлайн картички, без репетирани физиономии пред олтара, без патетика и купища козунаци.

Като ликувате за Възкресението на Христос, не забравяйте, че чревоугодието е сред седемте смъртни гряха. Според някои схващания на Църквата- лицемерието също е грях.

Днес православния свят отбелязва Великден

На Великден настъпва краят на постите, като се отговява с червеното обредно яйце. Според народните предания червените яйца са камъчета зад кръста, които са обагрени от кръвта на Исус Христос. Червеният цвят е символ както на христовата кръв, така и на зараждащия се живот, обновлението и плодородието. В неделята всички се чукат с боядисаните яйца; чието яйце остане здраво, той ще бъде жив и здрав през цялата година. На празника се ходи на гости; посещават се кръстниците, родителите, деверите; носят се подаръци: пита, козунак, яйца. Народната традиция повелява на Великден да се правят козунаци и агнешко.

Все по-често българите избират да прекарат почивните дни в Гърция, като по границите ни се образуват опашки.