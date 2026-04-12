Патриарх Кирил прекъсна службата за Великден за да благодари на Путин

Президентът му подари иконите на Божията майка "Владимирска и Донска" от Третяковската галерия

12.04.2026 | 20:35 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Патриархът на Руската православна църква Кирил прекъсна великденската служба, проведена в катедралата "Христос Спасител" в нощта на 12 април, за да благодари на Владимир Путин за предаването на иконите на Божията майка "Владимирска и Донска" от Третяковската галерия на Руската православна църква, съобщи "Агенция".

Според патриарха това събитие "ще влезе не само в историята на страната, в историята на църквата, но и ще се отпечата дълбоко в историята на нашия народ".

Путин, който присъстваше в църквата, се поклони в отговор на думите на патриарха. След това президентът напусна службата.

Свързани статии

Иконата "Владимирска Богородица" датира от първата третина на XII век, докато иконата "Донска Богородица" датира от края на XIV век. Третяковската галерия ги предаде на Руската православна църква по-рано през април и те бяха изложени в катедралата "Христос Спасител".

Патриарх Кирил заяви, че това е направено по заповед на Путин.

