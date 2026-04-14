BGONAIR Live Новини Днес | 78

Започна изплащането на 20 евро компенсация за горивата

182 856 души отговарят на критериите на АСП

14.04.2026 | 16:16 ч. Обновена: 14.04.2026 | 16:16 ч. 0
БГНЕС

Агенцията за социално подпомагане (АСП) започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради повишените цени на горивата. Лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от АСП на Националната агенция за приходите за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.

Кой има право на компенсации?

Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. 

На тези критерии отговарят 182 856 души показва проверка, направена от НАП. Компенсаията ще бъде изплатена автоматично.

За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 хиляди лица, които не са получавали социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка. След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата. 

Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление. / БГНЕС

20 евро компенсации горива високи цени АСП ниски доходи
