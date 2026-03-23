Кризата: Кабинетът обмисля компенсация за тока на бизнеса

Служебният министър на финансите коментира икономическата обстановка и ударите, които понасят бизнеса и гражданите.

Енергоизточниците и производителите са първоизточник на по-високите цени на тока, затова компенсация за бизнеса би била добра мярка. Средствата могат да дойдат от свръхпечалби - от Фонда за сигурност за електроенергийната система - данъкоплатците няма да вадят от своите джобове. Така цената на електроенергията няма да бъде висока за бизнеса, каза Георги Клисурски пред Нова тв.

По думите му пък цените на петрола ще определят какви ще са и тези на горивата.

"Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Ще видим в следващите как ще се движат стойностите му. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро. Ако цените се задържат около 1,60 евро, не очаквам драматични поскъпвания при всички останали стоки, но ако продължат да растат, ще се увеличат транспортните услуги, а след това и храните. Надяваме се първоизточникът на проблема да изчезне - конфликтът в Иран", коментира министърът.

Клисурски отбеляза, че е възможно да се обмисли таргетирано подпомагане за малките общини относно идеята за безплатен градски транспорт. Той уточни, че по ПВУ остават 4 и 5 плащане. "Получихме първите три - 2022 година, а след това второ и трето по време на кабинета "Желязков", но се изгубиха над 200 милиона евро. Искаме до началото на април да подадем искане за четвърто плащане, което да се извърши до юли. То е в размер 1 милиард евро. От тях около 400 милиона евро са под риск - заради Закона за ВиК. Почти всички партии нямаха политическа воля да го приемат. Освен това трябва да бъде изпълнена реформа на БЕХ, но на енергийния министър бе забранено да прави промени в дружеството. Така можем да загубим до 800 милиона от този 1 милиард евро. ЕК ще направи оценка и ще вземе решение за крайната сума", заяви финансовият министър.

Служебният министър на финансите подчерта, че в държавния сектор наистина има високи заплати, но най-вече за ръководни позиции в регулатори.

"Конкретен пример е КФН, но и в съдебната власт взимат големи възнаграждения. Има Закон за държавния служител, според който се формира заплащането на служителите - за стаж и опит, но те са строго регламентирани с класификатор. Няма как да има над 3200 евро основна заплата - и то е за най-високото ниво в администрацията. Има добавки към заплатата - в размер на 1/3 от възнаграждението. Би било добра практика заплатите на директорите в дружествата да се обвързват с най-ниската заплата", предложи Клисурски.

Той разкри, че правителството обмисля да не се увеличават тол таксите за МПС над 3,5 тона от 1 април.

"Ефектът за транспортния бранш би бил 60 милиона евро да останат в бизнеса, вместо да се внесат в държавния бюджет, за да не ги натоварваме на фона на цените на горивата", поясни министърът.