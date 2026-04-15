Травмите при падане от тротинетка са близки до тези с мотор

Все повече деца постъпват за лечение в “Пирогов” след претърпян инцидент с електрическа тротинетка. Със затоплянето и хубавото време инцидентите зачестяват. Лекарите обаче предупреждават, че травмите може да са животозастрашаващи.

По данни на Асоциацията за електромобилност около 100 хиляди души в България използват е-тротинетките.

И хората с тротинетки, и другите участници в движението нарушават правилата и се стига до инциденти. Шофьорите на леки коли, например, понякога не са толерантни към водачите на тротинетки. Но е валидно и обратното. На клипове в социалните мрежи се вижда как редовно се нарушават правилата.

Понякога водачите се движат като участници в движението в дясната лента, но в следващия миг навлизат с висока скорост на пешеходна пътека и нарушават правилата за движение по пътя, съобщава bTV.

Падания и тежки наранявания

В "Пирогов“ медиците отчитат все повече пациенти - някои от тях са едва на 8-9 години.

17-годишният Цветелин пада с електрическа тротинетка, докато родителите му са на почивка в Бургас. Глезенът е счупен на четири места. Предстои операция и месец-два възстановяване, а след около половин година – втора операция. Лекарите обясняват, че травмите при падане с тротинетка са близки до тези при падане с мотор – счупвания в глезена, ходилото и лакътя.

“Това са счупвания, които са раздробени и с тежко разместване. И независимо в коя зона – много рядко пациентите успяват да бъдат лекувани само консервативно. В повечето случаи се налага да се намесим ние с цялата сила на хирургията“, посочи д-р Явор Пукалски, началник на отделение по детска ортопедия и травматология в “Пирогов“.

Каската спасява живот

Каската спасява животи. Когато пострадалите са карали без каска, нараняванията може да са животозастрашаващи. Лекарите са имали пациенти, за чийто живот не са успели да се преборят.

“Ако се получи тежка черепно-мозъчна травма с мозъчен кръвоизлив, при която настъпва увреждане на мозъка с морфологични промени, както при един мозъчен инсулт или друга тежка травма, остават последствия. Така наречената посттравматична енцефалопатия – възможни са парализа, говорни нарушения, в зависимост от зоната, която е увредена“, обясни доц. Николай Велинов, началник на отделение “Неврохирургия за възрастни“ “Пирогов“.

Спазване на правилата

От Българската асоциация за електромобилност посочват, че над 90% от водачите на тротинетки спазват правилата, но по-видими са тези, които не го правят. Настояват за строг контрол и по-добра инфраструктура.

На въпрос трябва ли да има шофьорски книжки за електрическите тротинетки, Красимир Георгиев от Асоциацията за квалифицирани автомобилисти отговори:

“Ние го предложихме в транспортната комисия и дадохме съответните мотиви. Това няма разлика с превозно средство от категория АМ. Ако карате мотопед до 50 кубически сантиметра – с електрически или конвенционален двигател – трябва да сте преминали курс, да сте положили изпит и да имате свидетелство за управление. В много случаи мотопедът развива до 50 км/ч, а аз съм настигал тротинетки с 80 км/ч и не мога да ги изпреваря“, казва Георгиев.