В планините е облачно, тихо, с положителни температури

В планините времето е облачно, тихо и с положителни температури, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

От ПСС посочиха, че съоръженията в зимните курорти вече не работят.

Няма сигнали за инциденти в планините през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето над планините днес облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.